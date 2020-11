Sophia BENSOUDA

J'ai acquis des:

Compétences Fonctionnelles- Management :

- Planifier les tâches d’une équipe

- Coordonner le planning des membres de l’équipe

- Réaliser les tableaux de bord et présenter le Reporting.

- Réaliser les études d'impact et préparation des chiffrages

- Estimer les coûts des demandes d'évolutions

- Management de la relation client.

- Participer a des avant ventes.



Business Intelligence :

- Rédiger les spécifications : fonctionnelles et techniques

- Rédiger les cahiers de tests, dérouler les scénarii de test et les valider

- Analyser, qualifier des anomalies.

- Développer des reporting.

- Mise en œuvre des flux d’alimentation.



Compétences Techniques

Développement :

- Langage : PHP, SQL, TSQL, PL/SQL.

- Bases de données : Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL,Teradata.



Business Intelligence :

- Oracle BI : Reports.

- Microsoft BI : SSIS -Intégration Services- et SSRS -Reporting Services.



Test :

- Test Director, Quality Center.



Performance :

- Windows, Unix, VMware, CRM Selligent.



Outils Divers:

PVCS manager, Mantis, Jira, SVN, Microsoft project.



Sectorielles :

- Digital

- Industrie pharmaceutique.

- Télécom.

- Énergie.

- Luxe.



Mes compétences :

Business

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Technologies

Vision

Vision Plus