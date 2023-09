Sophia JUDES ACKETOFT

En 2010, après une carrière dans l'organisation des évènements, j'ai choisi de changer et de devenir agent mandataire (EI) en immobilier.



Je n'ai jamais regrette ce choix: pour certains aspects du métier, j'ai pu capitaliser sur mon expérience: savoir écouter le client, déterminer ce qu'il souhaite, réaliser ce souhait. Pour le reste, il faut se former continuellement. Et en plus je peux le faire en français, anglais, allemand ou même en suédois/danois/norvégien.. vous avez le choix...



Ce métier me plaît, j'aime le contact avec mes vendeurs et mes acquéreurs et le fait d'être mon propre chef -je le fait donc avec le sourire; c'est tellement plus agréable!



Mes compétences :

Agent commercial

Allemand

Anglais

Commercial

Communication

Danois

Evénementiel

Immobilier

International

Langues

Quadrilingue

Relations publiques

Relations publiques RP

Suédois

Tourisme

Voyage