Sophie AUDIGUEY

A l'issue d'un BTS Force de Vente, en alternance, entre 1999 et 2001, j'ai intégré le Groupe Société Générale, en tant que Conseiller d'Accueil.

Très vite, j'ai eu la chance d'evoluer vers un poste de Conseiller de Clientèle Particuliers, au Bouscat.

En 2006, j'ai intégré un poste d'Adjointe dans une agence en création, où ma mission principale était de générer de nouvelles entrées en relation et de mettre en place des partenariats.

En parallèle, j'ai passé le Cursus Cadre (équivalent ITB), qui m'a permis de rapidement évoluer vers un poste de Directrice d'Agence, au Pays Basque. Pendant 5 ans, j'ai encadré une équipe de 8 personnes, et j'avais également en charge un portefeuille de clients Professionnels et Patrimoniaux.

En janvier 2012, j'ai été promu Directrice d'Agence Importante, sur Talence, et Adjointe au Responssable de secteur : le management y avait une place principale, pour former et accompagner les vendeurs.

Aujourd'hui, après avoir eu 2 enfants (2013 et 2015), je suis à l'ecoute du marché et souhaite relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Banque

Finance

Management

Esprit d'équipe

Assurance

Négociation commerciale

Vente