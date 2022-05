Sandrine WRONA

Bienvenue sur mon profil LinkedIn !



"Le succès est souvent atteint par ceux qui ne savent pas que l’échec est inévitable"​ Coco Chanel



ET SINON, C’EST QUOI LE RECRUTEMENT AUGMENTE ?

Pour répondre à cette question, je vous invite à visualiser le Motion Design joint au résumé beaucoup plus parlant qu’un long discours ! Avec le recrutement augmenté de Talents Commerciaux,

CCLD ouvre pour ses Clients (collaborateurs, candidats, entreprises) un espace permettant de créer des rencontres qui créent de la réussite.

Vous avez envie d’en savoir plus sur nos prestations ? Rendez-vous sur nos pages

- acquisition de talents commerciaux : https://www.ccld-recrutement.com/acquisition-de-talents/

- évaluation de talents commerciaux : https://www.ccld-recrutement.com/evaluation-de-talents/

- rétention de talents commerciaux : https://www.ccld-recrutement.com/retention-de-talents/



BESOIN DE CONSEILS POUR TROUVER VOTRE FUTUR EMPLOI ?

CCLD a édité un Livre Blanc pour vous aider à réussir vos entretiens d’embauche : 5 règles d’or pour faire de votre entretien un succès ! Vous pouvez le télécharger en suivant le lien ci-après :

https://www.ccld-recrutement.com/myccld/nos-livres-blancs/reussir-entretien-v-2017/



ET SI VOUS PRÉFÉREZ ME CONTACTER DIRECTEMENT, C’EST ICI QUE CA SE PASSE !

- swrona@ccld-recrutement.com

- 06 71 39 05 13



RETROUVEZ AUSSI TOUTE L’ACTUALITE DE CCLD SUR :

- Notre site BtB (entreprises) :Array

- Notre jobboard (candidats) :Array

- Notre Blog:Array



Au plaisir d'échanger !



Sandrine



Localisation : Bordeaux - France



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Recrutement

Gestion des ressources humaines