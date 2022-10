Sophie BETHRY

Dotée d'une maîtrise en documentation, j'exerce ma profession de documentaliste depuis plus dune dizaine d'années.

Mon parcours professionnel, dans différents secteurs dactivité, ma donné la possibilité de mettre en pratique mes connaissances en recherches et veilles documentaires, en base de données, en informatique et en image et son. Ma formation de chef de projet multimédia m'a permis de concevoir, réaliser et intégrer un site web. Mon adaptabilité me permet de combiner ces compétences à celles de mon métier de gestionnaire de l'information pour mener à bien la gestion de projet web (rédaction de cahiers des charges, de contenus, architecture de l'info...). Aujourdhui j'ai évolué comme Document Controller, ce qui me permet d'exercer dans d'autres domaines tels que la construction, le ferroviaire, l'énergie...



Mes compétences :

Bases de données

Veille documentaire

Process

Access

Powerpoint

Intranet

Joomla

FileZilla

After effects

Dossier documentaire

Flux RSS

Revue de presse

Recherches documentaires

Montage vidéo

Habillage sonore

Microsoft office

CSS 3

HTML 5

Wordpress

JQuery, JavaSript

Développement application web mobile

Drupal

SPIP

Retouche d'images

Recherche iconographique

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Lotus Notes/Domino

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Cascading Style Sheets

DBMS

HTML5

Joomla!

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Access

Microsoft Outlook

MySQL

Oracle

Personal Home Page

Sublime Text