Après une expérience et une formation tounée vers le secteur privé/milieu bancaire, me voici plongée dans le monde de la fonction publique hospitalière. Une découverte réglementaire et organisationnelle surprenante ou se mêlent de nouveaux enjeux humains, culturels, financiers...



Pour moi, de nouveaux défis stratégiques auxquels s'ajoute une dimention managériale nouvelle.



Mes compétences :

Banque

Fonction publique

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines