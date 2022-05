Sophie BOURGOIN

Je travaille avec les enfants.

Je suis Nounou au Domicile des parents et anime également des activités d'Art Plastique.



Nounou à domicile consiste à garder des enfants chez eux, du nourrisson jusqu’à 3 ans ou plus parfois.

Je m'occupe des enfants au quotidien; toilette, bain et soins, habillement, repas et collations.

Je participe à leur éducation, épanouissement et éveil.

J'organise aussi des activités, des jeux et sorties, fait faire les devoirs et accompagne les enfants à l'école.

Je tiens leur espace de vie propre et rangé. Je lave et repasse le linge.





Mes compétences :

Langue des signes pour bébé

Psychologie de l'enfant

PSC1

Pedagogie Montessori