Sophie CAPRON

À propos



Mon profil s'axe autour de 3 composantes que j'ai à cœur d'entretenir parallèlement car elles sont le fruit d'un équilibre recherché au fil des années : 1. J'ai une formation (Doctorat en Droit social) et des expériences de juriste. D'abord, en apprentissage au sein dun cabinet traitant tout particulièrement des risques professionnels (Prévantis). Ensuite, en Cifre au sein de la FFC (Fédération française de la carrosserie) comme responsable du service juridique et de concert avec le délégué général. Puis à temps plein auprès du SMA (syndicat des musiques actuelles) et aujourd'hui au sein d'UCAPLAST (caoutchouc, plasturgie, commerce de gros). 2. J'ai également une formation et des expériences dans le secteur musical. Précisément, comme chargée de production au CIFAP avec une spécialité en management artistique. J'ai également rejoint les équipes d'IDOL le temps d'une mission sur un catalogue musical avec un label anglophone. Enfin, j'apporte mon soutien à des groupes pour leur booking et leur communication. 3. Je suis photographe (autoentrepreneur depuis mars 2019). Mon expérience est avant tout événementiel et axée sur la musique (https://lapetitecomtessephotographies.com/ ). Mais mon champ de compétence ne s'y restreint pas. N'hésitez donc pas à me contacter pour vos projets (https://lapetitecomtessephotographies.hubside.fr/ ). J'ai pu travailler au profit de centres culturels (showcases, séances de dédicaces), d'associations (concerts, festivals notamment Ô 4 vents, Paris Music Festival, Kiosques en musique ou encore le Carnaval tropical de Paris avec Davina Samba et les danseuses d'or), pour des crèches grâce à un partenariat avec le Studio des Petits et je collabore avec des webzines (Concertmag, "Rock Ur Life" animé par la Grosse Radio). Je fais aussi les photos pour du portrait individuel, en couple ou en famille et accompagne pendant les evjf ou les mariages.