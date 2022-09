Sophie CHEDRU

Titulaire d’une Maîtrise des Sciences de la Communication, spécialisée dans les métiers du livre, Sophie Chédru est devenue attachée de presse “free-lance” dès 1995.



Après avoir monté son agence de relations presse Sofab & Cie spécialisée dans l’édition et reconnue dans le milieu, de 2002 à 2011, Sophie Chédru est devenue éditrice en bandes dessinées pour les Editions Delcourt en septembre 2011. Ses premières BD sortent en août 2012.



Son crédo : les récits contemporains, l’humour, la psychologie avec des sujets tels que, les relations humaines, la parité hommes/femmes, le harcèlement de rue, la dépression, les adaptations de spectacles de théâtre, etc. Des récits engagés et ancrés dans le réel par le biais de témoignages ou traités avec humour dans une cohérence éditoriale.



Parmi ses premiers titres : Mâle occidental contemporain de François Bégaudeau & Clément Oubrerie pré-publié dans Libération l'été 2012, La Lesbienne invisible de OcéaneRoseMarie & Sandrine Revel, Dr Rorschach de Vaïnui de Castelbajac, Chute libre de Mademoiselle Caroline, Salaire net monde de brut de Elise Griffon & Sébastien Marnier, Histoires inavouables de Ovidie, Starfuckeuse de Hélène Bruller, Hé ! Mademoiselle ! de Yatuu, Vendanges tardives de Wandrille & Anne-Lise Nalin, La Danse des connards (collectif), Petite frappe de François Bégaudeau & Grégory Mardon, Une journée avec Bérengère Krief de Bérengère Krief, Grégoire Dey & Marie Voyelle.



Sont prévus en 2015-2016 : Explicite, sur un tournage de John B Root de Olivier Milhaud & Clément Fabre, 40 ans what the fuck ! de Emmanuelle Teyras, Parisiens Chéris ! de Caroline Rochet & Cathy Karsenty, Le Guide du Super Moi (Guide pour pré-ado de développement personnel) de Hélène Bruller & Charles Berberian, Wonder (Sur mai 68) de François Bégaudeau & Elodie Durand, Love Story à l'iranienne de Deloupy & Jane Deuxard, Lâchez-moi la traîne (mariage) de Clara Cuadrado, Pari(s) d'amies de Rokhaya Diallo & Kim Consigny, Chicagoland de R. J. Ellory, Fabrice Colin & Sacha Goerg (polar), Poussière du plomb de Henri Labbé, Dominique Heinry & Alexis Robin (Italie des années de plomb), , Je ne me suis jamais sentie aussi belle (sur la grossesse) de Isabelle Bauthian & Maud Hopsie.



En tant qu'attachée de presse, elle débute en 1995 dans le domaine de la littérature jeunesse, du livre pratique puis de la littérature française et étrangère, du livre d’histoire et des beaux-livres et de la bande dessinée.

Elle assure par la suite la promotion de plusieurs événements culturels et festivals : Salon du Livre de Paris en 2007, Polar à la Bastille, Les Belles étrangères, avec le SNE, 24 heures du livres du Mans…



Langues étrangères pratiquées : anglais, espagnol





