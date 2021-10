Flexibilité, Disponibilité, Polyvalence



Traductrice du français vers l'anglais, je travaille essentiellement, mais pas exclusivement, dans les domaines de la culture et du tourisme.



Fortes qualités rédactionnelles et une sensibilité et connaissance du milieu culturel anglophone, je vous propose des traductions "naturelles" et "authentiques" dans les meilleurs délais et pour des tarifs très intéressants.



Mes compétences :

Arts

Littérature

Relecture

Traduction