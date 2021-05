Sophie CLAISSE

Mes expériences en qualité de responsable service client en interne couplée à différents postes toujours axés vers le client me confèrent une vision relation client à 360°



Mes compétences :

Aisance téléphonique, communication, relationnel (

Connaissance et maitrise de base données

Gestion technique des outils web (Windows, MAC, Me

Reporting et statistiques (construction tableaux d

Compétences en gestion des ressources humaines, no

Très bonne connaissance des produits et des object

Compétences en gestion administrative et budgétair

Compétence en création, gestion et conduite de pro

Compétentes dans le domaine de la stratégie relati

Compétences en management pour animer et motiver l