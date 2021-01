Sophie COTASSON-GALY

Exercice vétérinaire libéral riche en expérience du fait d'avoir travaillé dans différentes clientèles, de différentes régions.

Etre vétérinaire aujourd'hui, c'est véritablement gérer une entreprise: Encadrer une équipe au quotidien; assurer un suivi personnalisé de sa clientèle; tenir un planning; avoir un bon relationnel avec le client; gérer des stocks; investir dans du matériel et des formations pour dynamiser et diversifier les atouts de son cabinet.

Je suis passionnée par la formation vétérinaire dans son ensemble et l'étendue de ses domaines de compétence:Exercice libéral bien-sûr en Canine, Rurale , Equine mais aussi Hygiène et Sécurité Alimentaires, Pharmacologie, Environnement...

Mon arrivée en Rhône-Alpes me permet aujourd'hui de proposer les compétences que j'ai acquises aux laboratoires de santé animale implantés ou nés dans ce berceau industriel. Mes capacités de contact et d'adaptation me permettent de m'intégrer spontanément dans un travail d'équipe. Mon optimisme et ma joie de vivre me font prendre des initiatives. Ces dernières sont appuyées par la confiance que j'ai en moi et tempérées par mon côté consciencieux.

Je recherche dans mon travail un certain niveau de technicité. Mon goût du challenge me pousse à entreprendre et à tenir mes objectifs. M'orienter dans une nouvelle voie professionnelle est pour moi un défi stimulant.



