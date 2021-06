Sophie COURMONT

Coach professionnelle, adepte de la communication non violente depuis plus de 10 ans, communicante dans de nombreux environnements professionnels depuis 20 ans, mon intention est d'accompagner les personnes, en milieu professionnel et personnel, afin quelles trouvent en elles les ressources, les forces et les réponses pour atteindre leurs objectifs, affirmer leur identité. Pour y arriver mon rôle sera, dans un cadre bienveillant, stimulant, créatif et de confiance, de lever les freins.