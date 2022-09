Entrée dans la profession en 2001 comme ingénieur brevets dans un cabinet de conseil en propriété industrielle parisien, Sophie Delaveau rejoint le service brevets d'un groupe international en 2008.



En 2009, Sophie Delaveau fonde CARACTEQ, puis le Cabinet CARACTEQ.



Sophie Delaveau est titulaire d'un doctorat de sciences (2001 - Paris 6) et d'un Master 1 de droit privé (2013 - Paris 1)



Sophie Delaveau est également diplômée du CEIPI, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire auprès de l'Office Européen des Brevets.



Ses domaines techniques sont principalement la mécanique, la chimie, l'agroalimentaire et les matériaux.



Spécialités : Rédaction de demande de brevets, Procédure d'obtention de brevets en France et à l'étranger, Consultations juridiques, Litiges, Contrats



Mes compétences :

Brevet

Conseil

Conseil en Propriété Industrielle

Droit

Droit de la propriété industrielle

Propriété industrielle