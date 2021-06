Sophie DELPIERRE

Créer des moments d'échange, de partage et de collaboration, c'est ce que j'aime faire. Je vous accompagne dans vos actions de formation, vos projets ou vos réunions avec une pédagogie ludique et participative favorisant la dynamique de groupe.



J'interviens en particulier sur les thématiques de l'efficacité personnelle, la gestion de projet, la conduite de changement et l'apprentissage. J'utilise notamment des outils de la pensée visuelle comme le Mind Mapping.



Mes valeurs : la simplicité, la bienveillance et l'authenticité.



J’ai choisi comme nom Kléido, en référence au kaléidoscope : différents outils et facettes pour réaliser de jolies choses.