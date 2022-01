Sophie DOURY

Assistante de Direction mes compétences sont

De garantir un bon accueil physique et téléphonique

D'assurer la gestion de l'emploi du temps de ma Direction

Préparer les réunions internes et contribuer à l'élaboration et à la diffusion des comptes-rendus

Réceptionner la correspondance et assurer le suivi du traitement de l'information

Gérer les commandes, les factures, les notes de frais en proposant des éléments de contrôles ponctuels

Organiser les déplacements en France et à l'étranger des membres de la Direction

Assurer la relation avec les services des Ressources Humaines (formation, accueil des nouveaux arrivants, stagiaires..)

Participer à l'optimisation de l'utilisation des outils informatiques

Dotée d'un sens relationnel, réactive, rigoureuse, discrète et disponible je possède un grand sens de l'esprit d'équipe

Maitrise des outils de bureau (Word, Excel, Accès, PowerPoint, Messagerie, Internet)



Mes compétences :

Assistanat de direction-réceptionner, diffuser,classer,archiver

Logistique - gestion des stocks-budgéter

Coordonner les activités

Microsoft Office

Organisation d'évènements

Optimiser l'rganisation

Microsoft office-établir des tableaux de bord-rédiger des fiches de synthèse

Comptabilité clients/fournisseurs



Relations Publiques

Analyse des besoins