Sophie GARZON

CONSULTANT, FORMATION et COACHING



Ancien manager de l'industrie pharmaceutique avec 20 ans d'expérience dans les fonctions support aux opérations Marketing-Ventes en France & UE (GSK, Pfizer, etc...) , conception et déploiement de modules de formation :



- Management, Engagement, Performance et Qualité de vie au travail

- Leviers de la performance professionnelle & Neurosciences: confiance en soi, motivation...

- Gestion du stress et des émotions

- Leadership & Management, Change Management

- Ventes, Achats

- Négociation



Coaching en environnement commercial:

- Gestion du face à face

- Savoir convaincre et négocier

- Stratégie commerciale

- Développement des compétences



Mon profil :

20 ans dexpérience sur la France et lEurope, principalement pour lindustrie pharmaceutique (Pfizer, GSK, Rhodia Perfumery, LOréal) :

- Formation : conception, animation, mise en place de plans de formation.

- Management de projets en support des opérations Marketing-Ventes et Distribution, avec des équipes de 5 à 50 personnes. Missions RSE.

- Ventes : 1ère vendeuse France, tutorat des nouveaux vendeurs.

- Management Achats : négociation et réduction de coûts, direction de projets de sous-traitance de services, mentoring achats.



Formation: ESC+ MSc Bordeaux, bilingue Anglais, Maitre praticien en PNL (IFPNL).

Parcours: Pfizer, GSK, Rhodia Organic Perfumery UK, Sofamo (L'Oréal).



Mes compétences :

Coordination

Développement commercial

Marketing

Ventes

International

Développement personnel

Management

PNL Programmation Neuro Linguistique

Formation

Projets

Achats

Communication