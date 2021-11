Sophie GERMAIN

Madame, Monsieur,

Mon coeur de métier est Responsable du développement des ventes, mais je veux l'exercer dans une société où la qualité, le service client, la synergie d’équipe et la récompense de la performance sont des valeurs importantes. Femme de challenge toujours très impliquée et riche d’expériences très différentes convaincre est un objectif quotidien.



J'ai plusieurs domaines de compétences :

- la gestion d'entreprise dans plusieurs domaines (impression numérique, commercialisation de plateforme de formation dédiée H.S.S, le Bien-être et la minceur)

-Cadre de l'industrie pharmaceutique en charge du développement régional des ventes, du recrutement et de la formation d'équipes commerciales.

-Technico-commerciale dans : le transport aérien, l’impression numérique, l’industrie pharmaceutique,la formation en ligne dédiée Hygiène Santé Sécurité, l’hôtellerie, la vente de cure de bien-être avec des soins techniques (matériel).





Mes compétences :

Management des ventes