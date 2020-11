Sophie GROSSEMY

Au cours de mes expériences professionnelles particulièrement enrichissantes dans le domaine de la vente de produits de rénovation pour les professionnels du bâtiment ainsi que dans une agence immobilière d'entreprise, j'ai acquis toutes les capacités d'organisation et de gestion nécessaires à la tenue des missions appartenant à cette profession.



Première interlocutrice entre les clients, la Direction Commerciale/ l'Equipe Co. et la Direction.

Dix années d'expérience.

Sens relationnel - Organisée et Dotée d'un esprit d'équipe.



Mes compétences :

- Assurer les tâches administratives et commerciales : assistanat courant (accueil mail téléphone courrier - classement et archivage).

- Devis à la facturation.

- Participer, préparer des réunions et rédiger le compte-rendu.

- Garantir la fiabilité et la mise à jour de la base de données clients-prospections (CRM).

- Commandes des fournitures



Informatiques :

- Pack Office (Word, Excel, Internet, Microsoft Outlook).

- Logiciel Professionnel : Sage 100 GESTION Commerciale / Eudonet XRM