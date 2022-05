Marie Claire BOUTOILLE

Je souhaite avoir la chance de trouver un poste où je pourrai mettre mes connaissances en pratique tout en apprenant d'une équipe

durant mon parcours professionnel, j'ai déjà travaillé en étroite

collaboration avec diverses directions et cela m'a permise à ce jour

d'occuper le Poste de gestionnaire Ressources Humaines et Comptable

confirmée.

De plus, les postes qui m'ont été confiés et que j'ai su mener à bien, m'ont

permis d'enrichir mes compétences tant dans le domaine des Ressources

Humaines, qu'en comptabilité générale et cela allant des simples écritures

jusqu'au bilan





J’espère que ma détermination vous donnera l’envie de me contacter pour de plus amples informations et un éventuel entretien sur Amiens



Mes compétences :

Paye/Prsi

Comptable ecritures jusqu'au bilan

Sieges

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Drh rédaction contrat calcul commission établissem