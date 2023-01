Sophie GUIBRENET

En recherche active d’un nouveau challenge commercial, aujourd'hui mes expériences me permettent d'évoluer vers de nouveaux objectifs.



A l'écoute des opportunités, qui seront à la hauteur de mes compétences et contribuera à mon évolution.



Bonne écoute, analyse, empathie et force de proposition.

Acquisition des techniques de vente et négociations.

Facilitée d’adaptation en entreprise et aux produits techniques.

Autonome et sens du travail en équipe.

Animé par les challenges et l’atteinte des objectifs.

Gérer et développer une activité commerciale

Prospection B to C et B to B.

Veille technologique.

Autodidacte de formation.

Utilisation des outils page, numbers sur Mac et Microsoft office.



Mes compétences :

Câblage

Commerce de gros

Connectique

Energies renouvelables

Industrie

Electronique

Empathie

Mac OS X

B2B2C

Microsoft Office

Gestion de projet

Proactivité

Autodidacte

Adaptabilité

Techniques de vente

Veille technologique

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Développement commercial

Analyser écouter réfléchir agir

Force de proposition

Analyse des besoins