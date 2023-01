Sophie HILLIET

Commerçante, une longue carrière (+ de 25 ans) dans la vente d’objets de décoration, un passage aux Beaux Arts de Rennes ( architecture d’intérieur), une formation au métier d’étalagiste avec de nombreuses réalisations de « scènes de vitrine », des visite bi-annuelle aux différents salons pro à Paris dans le domaine de la déco, et dans le privé de nombreux déménagements et un gout prononcé pour le bricolage et la « récup », un parcours «atypique » mais très riche m'a conduit tout naturellement, comme une évidence, à ce métier passion du « Home Staging » ou mise en scène de la maison.





Complètement disponible à ce nouveau métier, entièrement libre de mon temps(je me déplace sans contrainte de distance en France ou Espagne catalane, sur la Costa Brava en Espagne comme en Bretagne), je me propose de vous aider à « relooker » votre bien immobilier pour le vendre ou le louer dans un délais éclair et en diminuant notablement les inévitables négociations sur le prix notamment.

Mais je vous propose également un service « perso » pour remettre en scène votre intérieur, au moindre frais, réutilisant votre mobilier par exemple…le home staging hédoniste!

A l’aide de vos photos, une étude, voir un projet, peut être envisageable dans un premier temps.



