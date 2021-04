Sophie JORION

Diplômée de l'Ecole de Psychologues Praticiens de Lyon, ma réflexion clinique s'est construite à mesure des rencontres et problématiques traitées durant mon expérience auprès des familles dans le secteur de l'autisme et de la gériatrie, en psychiatrie (en Service intra-hospitalier au CHU Le Vinatier de Lyon, Hôpital de jour et CMP), ainsi que dans le domaine de la petite enfance. J'exerce désormais mon activité libérale au sein d'un cabinet sur Vertou (44).



Très impliquée dans l'aide aux aidants, l'accompagnement des familles en difficultés psychosociales, la prévention en santé mentale ou encore l'éducation thérapeutique du patient, je réalise cette année le DU de Soins de réhabilitation psychosociale au service du rétablissement en santé mentale au sein de l'Université de Nantes, qui viendra asseoir mes investigations par une certification.



Ces dernières années, j'ai développé une partie de ma pratique sous l'axe des ressources humaines, plus précisément dans le recrutement et le management. Aussi, mon expérience clinique et mon activité en qualité de responsable d'agence pour une entreprise proposant un service personnalisé de gardes d'enfants (Déclic Eveil Nantes / Clisson), qui me permet notamment d'apporter des solutions aux familles d'enfants porteurs de handicaps, se complètent et s'enrichissent mutuellement.



Portée par une approche humaniste et communautaire, je demeure persuadée du réel impact bénéfique d'une action complexe et interdisciplinaire mettant en lien les diverses sphères de l'individu. Cette vision systémique et globale du sujet m'oriente donc vers une pratique plus intégrative que spécifique et je m'efforce de développer continuellement mes compétences à travers des formations propres à mes domaines d'interventions.