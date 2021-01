Sophie LE LUYER

Vous êtes dirigeant, responsable ressources humaines, manager au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une association. Vous êtes soucieux du développement et du bien-être de vos collaborateurs.



Vous êtes un particulier, vous aspirez au changement, vous recherchez l'épanouissement, vous êtes en quête dun nouveau projet de vie. Votre réflexion est personnelle, professionnelle, elle conjugue ces deux dimensions.



Je vous propose un espace dédié où l'expression est libre et l'écoute active, hors de tout jugement, dans un climat de confiance et de totale confidentialité.



Pour servir vos objectifs, nous nous attacherons, ensemble, à identifier et lever vos freins éventuels, à découvrir et valoriser vos atouts, à mobiliser et développer vos ressources propres, pour mettre en œuvre les solutions que vous aurez imaginées.



Parce que chaque personne est unique, chaque programme de coaching est co-construit sur mesure dans le cadre d'une relation de confiance.



Être à vos côtés sur le chemin du changement, cest mon engagement professionnel.



Mes compétences :

Services généraux

Gestion des ressources humaines

Gestion des entreprises

Gestion de la formation

Droit du travail Belgique

Droit du travail France

Convention collective Syntec

Commission Paritaire 200

Paie Belgique

Paie France

Pack Office

Pegase (ADP)

Office Management

MySDWorx (SDWorx)

Commission Paritaire 326

Commission Paritaire 209

Pratiques narratives

Coach de Vie

Coaching professionnel