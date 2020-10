Sophie LEROUX

Bonjour,



Je suis graphiste multimédia spécialisée dans le webdesign et le marketing depuis 8 ans. J’ai acquis une véritable compétence dans la conception sur tous types de supports de communication.



Je suis à la recherche de beaux projets (qualité de conception et esprit d'équipe) qui me permettraient d'élargir mon domaine d'activité et mettre en avant mes compétences dans le numérique.



Organisée, réactive, aimable (drôle même parfois) et créative, je reste à l’écoute des tendances actuelles et adore m'y former !



Vous pouvez retrouver quelques-unes de mes réalisations sur :

http://lavraiesophie.com/



À bientôt !

Sophie



Mes compétences :

Illustrator

Pack office

Wordpress

Webdesign

Paypal

Indesign

Dreamweaver

Photoshop

CSS3

HTML5

Web design

Drupal

Marketing

HTML

Microsoft Office