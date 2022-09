Sophie LISSONDE

O Conseil et support auprès du Directeur Général au sein d’une structure internationale avec préparation, validation et négociation des offres et contrats dans un environnement concurrentiel

o Membre des Comités Exécutif et de Direction,

o Réfèrent juridique : contrats commerciaux, droit des sociétés, contentieux et fiscalité,

o Analyses et plan d’actions afin d’accroître la profitabilité, par la recherche d’opportunités et le contrôle du risque,

o Gestion des flux financiers français et internationaux : CA de 100 à 500m€

o Gestion de projets

o Pilotage et management de l’ensemble des activités financières, des comités stratégiques et ADV,

o Animation du processus budgétaire, des «forecasts» des sociétés avec les opérationnels et création de KPI

o Mise en place d’outils d’aide à la décision, optimisés, digitalisés et sécurisés et des procédures associées (évolutions de l’organisation, nouveaux outils financiers informatiques adaptés/ERP),

o Restructuration d' entreprise - Fusion - TUP

o Pragmatique, pugnace, dynamique, capacité à manager, motiver et à fédérer des équipes multiculturelles dans un environnement multinational et multi-sites que ce soit en mode direct ou projet.