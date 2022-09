Sophie MACIEIRA-COELHO

Plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la Distribution et du Retail, dans le secteur du Luxe avec une dimension Internationale.



Très bonne connaissance des enjeux et des modes de développement d'une Marque en France et à l'Etranger et de ses leviers de rentabilité.



Environnement PME internationale, filiale de groupes côtés



Secrétaire Générale en charge de la Finance, des Ressources Humaines, des Systèmes d'Information, du Juridique, de l'ADV, des Services Généraux, des risques et du contrôle interne.



- Création et mise en place de reportings mensuels

- Définition et implémentation d'outils de pilotage et KPI (maîtrise des coûts, suivi des prix de revient, benchmark retail...)

- Optimisation de la Trésorerie / Restructuration de la dette

- Structuration, Réorganisation et Management d'équipes dans un contexte de croissance ou de récession

- Conduite du changement (déploiement d'un nouvel ERP, passage aux normes IFRS, projet SOX...)

- Optimisation juridique du groupe (fusions, JV, due diligence)

- Organisation du déploiement de l'activité sur de nouveaux marchés à l'étranger.

- Préparation et présentation de plans stratégiques



Mes compétences :

Conduite du changement

COO

DAF

Directeur Financier

Direction générale

Distribution

Distribution Retail

Finance

International

International management

Juridique

LBO

Luxe

Management

Optimisation

Performance

Pilotage

Réorganisation

Retail