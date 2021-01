Sophie MICHEL

Travaillant au sein d'un laboratoire accrédité COFRAC selon la norme 17025, j'ai pu exprimer mes compétences et évoluer depuis plus de 20 ans.

En qualité de technicienne en microbiologie puis au poste de suppléance de service, j'ai toujours apprécié évoluer et faire partager mes acquis.





Mes compétences :



Techniques de laboratoire

Rédaction technique

Microbiologie alimentaire

Physico chimie produits laitiers

Validations des rapports

Relation clients et fournisseurs

Gestion des risques et opportunités

Management

Informatique, paramétrage LIMS

Audit interne

Gestion documentaire

Métrologie