Sophie PRUNET

Situé à Lachassagne, village du Beaujolais et des Pierres-Dorées, l'Atelier de Sophie se met en "Etat de Sièges" pour vous accueillir et répondre à vos besoins..Je rénove tous types de fauteuils et vous propose mes créations...Forte d'une expérience de plusieurs années et d'un contact étroit avec les clients, l'Atelier de Sophie se met en "Etat de Sièges" pour vous. Je peux me déplacer pour m'inspirer de votre environnement, de votre intérieur, afin de vous proposer les meilleurs choix et réaliser une intégration optimale. Je réaliserai ensuite un devis précis sur les travaux demandés, proposant s'il le faut plusieurs solutions pour vous satisfaire.