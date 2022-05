Sophie SOPHIE BERTHY (BERTHY)

Grâce à mon cursus scientifique exigeant et rigoureux, j'ai acquis une méthodologie de travail efficace. Je fais cours et conçois mes polys tels que j'aurais aimé les recevoir, tout en m'adaptant au rythme et difficultés de chaque élève.



J'ai passé de nombreuses années durant mes études à préparer des concours et il m'est tout naturel d'aider mes élèves à préparer les leurs, ce que je fais depuis 2012.



Outre le fait de transmettre ses connaissances et passions, 'enseignement est une rencontre et un échange extrêmement riche, et pour ma part, on peut parler de vocation. Je me plie en quatre pour mes élèves, leur réussite et leur projet.