Sophie WEISS (PRIVÉ)

Actuellement directrice générale des services, j'accompagne les décideurs locaux



Pilotage et direction

Direction de collectivités : gestion des instances, gestion administrative et budgétaire, conception, organisation, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques

Aide à la décision des élus : notes de proposition et de synthèse, anticipation des échéances décisionnelles, relai stratégique et opérationnel du maire

Communication : installation dun service communication et développement du plan de communication en groupe de travail, démocratie participative, réunions publiques, communiqués de presse



Management de projets

Projets daménagements : restructuration de centres-bourgs, création déquipements publics, élaboration de plans locaux durbanisme

Projets stratégiques : création dun projet de territoire, transformation de la gouvernance dune commune-nouvelle constituée de 14 communes déléguées, révision de la carte scolaire, mise en place dune stratégie financière, commune lauréate du dispositif Petites Villes de demain



Management déquipes

Encadrement de 50 à 100 agents

Création dune dynamique de projets au sein de léquipe de direction

Management participatif pour le bien-être et la responsabilisation de chacun

Etablissement dun plan daction RH en concertation avec les instances syndicales et les agents



Partenariats publics et privés

Développement des partenariats de mise en œuvre de politiques publiques sur le territoire : mise en place dun Espace France services, concession daménagement avec une SPL pour une opération de logements, commerces et équipements publics, délégation de maîtrise douvrage pour la construction dun espace enfance-jeunesse (mutualisation coûts et locaux), accord de portage de projets par des organismes publics, études pré-opérationnelles gracieuses ou avec subventionnement maximal (étude flash EPF, étude tiers-lieu, étude commerciale, étude du devenir des 14 édifices religieux dune commune rurale de 6000 habitants, étude bâtimentaire, )



Juridique

Droit public : foncier, urbanisme, marchés publics

Droit privé : droit des biens, de la famille, immobilier