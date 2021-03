Sophie WILPOTE

Ce qui m'anime: le Droit des sociétés et la fiscalité, l'Entreprenariat et la Formation.

Je prépare actuellement le Titre Professionnel de Formateurs pour Adultes afin de me diriger vers les métiers de la formation et plus particulièrement celui de formateur.

Ma spécialité : le Droit des sociétés et l'Entreprenariat. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider un entrepreneur à lancer son projet et à développer son business.

En cela, je peux m'appuyer sur mon expérience de conseillère formatrice en création et développement d'entreprise et de juriste en droit des affaires.