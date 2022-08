Soufian SADDOUKI

•Garantir la rentabilité des affaires dans le respect du budget élaboré ;

• Garantir la satisfaction clients / traiter les réclamations clients/ gestion de la relation clients ;

•Contribuer à la définition des normes et des méthodes pour l’activité de facility management

•Appliquer les normes qualités selon le référentiel ISO 9001 V 2008 ;

•Manager des équipes de maintenance, multi-techniques et multiservices ;

•Garantir le contrôle et l’évaluation des prestataires techniques/ établir les cahiers de charge des sous traitants ;

•Piloter l’exécution et le suivi des travaux jusqu'à leur réception (couts, délais et qualité);

•Prospection d’autres contrats de Facility Management.



Mes compétences :

Frigorite au sien de la société afrique froid

Technicien de maintenance a cegelec

Chef d'equipe en maintenance multitichnique

Chet d'equie production

Chef d'équipe production compostage et ensachage