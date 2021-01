Soukaina BOURRI

Jeune diplômée ingénieur en industrie agroalimentaire de l'école Montpellier SupAgro (ex SIARC).



Actuellement je suis en recherche active de poste d'assistante qualité en agroalimentaire qui pourra évoluer vers un poste avec plus de responsabilités. J'ai à ce titre une formation technique et scientifique dans ce secteur. J'ai également différentes expériences professionnelles (1 an au total) en management de la qualité et en contrôle de la qualité des produits alimentaires et des emballages en contact avec ces produits.









Mes compétences :

Génie des procédès

Analyses physico-chimiques

Audits qualité

ISO 14001

ISO 9001

BRC V6

5S

HACCP

Swot analysis

5M

Pack office