Soukaina ED DAOUDY

Tout d'abord, je suis titulaire d'un baccalauréat Professionnel gestion et Administration et je possède un niveau BTS Assistant de Manager option RH.



Durant mon parcours scolaire et supérieur, j'ai effectué différents stages dans le domaine administratif. Cela m'a permis d'acquérir des compétences mais également de mettre en pratique mon savoir-faire.



Mes compétences :

Volontaire

Organisation professionnelle