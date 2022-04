Récemment diplômée de l'Istia (Ecole d'Ingénieur à l'Université d'Angers), je suis en poste chez LGM à Vélizy-Villacoublay depuis Octobre 2013.



Mes qualités relationnelles et mon sens d'autonomie me permettent de m'adapter facilement à de nouveaux environnements de travail.





N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

Soukaina



Mes compétences :

RAMS

Sûreté de Fonctionnement

Arbres de défaillances

AMDEC/FMECA

Maîtrise des Risques

Soutien Logistique Intégré