Communication fonctionnelle, communication numérique, management stratégique, concéption et mise en place des stratégies de communication, réalisation des plans de communication, marketing opérationnel, contrôle de gestion et systèmes d'information.



Diplomée de grandes Universités en France: Université Michel de Montaigne - ISIC - : DOUBLE MASTER /Stratégies et Produits de Communication/ Communication des Organisations et Territoires.



Mes compétences :

Communication

Marketing