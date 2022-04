Soukaina RAHMANI

Je suis au Pôle Elgazala des Technologies de la Communication depuis une dizaine d'années.



Actuellement je suis l'un des responsables de la Pépinière Elgazala (business incubator) qui est spécialisée en TIC. Et j'assure aussi la relation avec les entreprises du Technopoe.



Je m'occupe de la gestion et j'assure l'accompagnement et le suivi des porteurs de projets innovants.



J'ai participé à plusieurs actions, forums, workshops nationaux et internationaux orientés vers l'entreprenariat et l'incubation.



Je maîtrise parfaitement les trois langues : Arabe, Français et Anglais.



Je maîtrise parfaitement l'outil informatique et plusieur application de managment de projet et de schématisation.



Mes compétences :

Accompagnement

Business

Entreprenariat

Formation

Formation managériale

Managériale

PME