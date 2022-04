Soukayna TAHIR

Les Tontons Livreurs, c'est votre camionnette avec des Bras !



Notre plateforme internet http://lestontonslivreurs.com facilite la mise en relation entre :



- L'entreprise voulant transporter du matériel pour un salon ou livrer ses clients

- Le jeune couple venant de terminer ses courses dans un grand magasin suédois

- Tatie Danièle qui a hérité de la magnifique armoire normande de papi Hubert



ET



Une flotte de camionnettes avec chauffeurs professionnels souriants aux biceps sur-développés prêts à descendre l'armoire du 6ème sans ascenseur tel le sherpa redescendant de l'Himalaya.



Le tout simplement et rapidement. Vous postez votre demande depuis notre site ou au 0970733827 et c'est tout ! Le reste se fait comme par magie. Le canapé passe du salon, au camion !



Vidéo explicative sur https://youtu.be/xMRca6-bfxE

France 2 e, parle sur https://youtu.be/cu91zvZSuR4



Plus besoin de perdre du temps à aller louer un utilitaire, nos Tontons seront là au rendez vous prêts à vous aider.



On vous attend sur LesTontonsLivreurs.com !

Devis immédiat sur http://lestontonslivreurs.com/course