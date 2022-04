Soukeyna DIENE

Formation:

- Master option finance à Sup de Co REIMS

- Préparation du DSCG en parallèle



Expérience professionnelle: 1 an

- Auditeur stagiaire, 6 mois chez Deloitte

- Assistante en contrôle de gestion et contrôle interne, 6 mois chez l'Oréal



Informatique

- Pack Office 2010 (Word, Excel, Powerpoint et Access),

- Logiciel SPSS,

- ERP SAP module FI/CO,

- SI de gestion des dossiers d’audit EMS



Langues

- anglais courant, score TOEIC catégorie AAA

- arabe littéral (12 ans d’apprentissage LV2)

- français, wolof (langues maternelles)





Mes compétences :

Finance

Expertise comptable

Agroalimentaire

Contrôle interne

Contrôle de gestion industriel

Audit financier