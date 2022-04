Bonjour, je m'appelle Soukeyna Yaré Fall, j'ai 27 ans je suis à la recherche d'un emploi.

j'ai suivi une formation en commerce international à l'ENSETP: BAC +4.

J'ai effectué un stage à la SGBS Comme chargé de clientèle.



Mes compétences :

Une connaissance approfondie des techniques du com

Une large culture géographique, économique, et lin

De larges compétences informatiques appliquées(WOR

Des savoir et savoir-faire en marketing, en gestio

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel