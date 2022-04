Soulaiman IMRANI

Gestion des équipes: Capacité à animer, fédérer et motiver des équipes pluridisciplinaires & multiculturelles pour l’atteinte d’objectifs SLA et la satisfaction des clients.

Gestion de projets: Etudes de faisabilité, réponses aux appels d’offre et élaboration de propositions de service. Planification, déploiement et démarrage de nouvelles activités.

Gestion de qualité: Déploiement, organisation, et contrôle d'application du système de management de qualité. Pilotage d’audits internes et de certification ISO 9001-V8. Orientation: Amélioration Continue.



Mes compétences :

PDM Link

AutoCAD

SolidWorks

Microsoft Project

Creo - Pro/ENGINEER

Microsoft Office