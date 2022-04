Souleymane BA

Je suis titulaire d'un master 2 en ingénierie financière/finance d'entreprise à l'institut technique de commerce (ITECOM Dakar-Senegal), je souhaiterais approfondir ma formation dans ce domaine en intégrant un MBA 1 audit et contrôle de gestion à l'ESG Paris en alternance.

J'ai eu à confronter mes acquis théoriques à travers différentes expériences professionnelles notamment dans le domaine bancaire et au sein de différents cabinets d'expertise comptable et de la cour des comptes au Sénégal en tant que commissaire aux comptes et analyste financier.

J'ai acquis aujourd'hui une expérience dans le milieu de la banque notamment en tant qu'auditeur interne et responsable organisation et qualité.



Mes compétences :

Audit

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Delta

Ciel Compta