Souleymane COULIBALY

Depuis Septembre 2013, J'ai participé à un nombre appréciable de missions de conseil en matière juridique, fiscale et comptable, particulièrement en République du Congo et dans divers secteurs d’activités notamment les secteurs industriel, des banques, de la manutention, des mines et du pétrole.

Durant toutes ces missions j'ai su fait montre d’abnégation au travail avec un esprit critique très poussé et un sens développé du relationnel.

Dynamique et rigoureux, mon expatriation réussie au Congo témoigne de ma capacité d'adaptation et de mon niveau de maturité professionnelle.



Mes compétences :

Fiscalité locale des entreprises

Audit comptable

Comptabilité générale

Elaboration de manuels de procédures

Elaboration de cartographie des risques