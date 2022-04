Souleymane DIALLO

Diplômé d’une grande école d’ingénieur en Agronomie, option industries agricoles et alimentaires, j’ai pu acquérir une bonne connaissance de la technologie alimentaire ; allant de la conception, de la mise en place, du suivi et du contrôle des lignes de production. Et aussi du concept de la qualité au sein de l’agro-industrie ; de son importance et de son impact sur les produit mis sur le marché.

Par ailleurs, j’ai capitalisé une bonne expérience dans le conseil en stratégie et organisations des entreprises et institutions économiques régionales au sein d’un grand cabinet d’Afrique. A cela s’ajoutent mon esprit d’équipe, mon sens de l’écoute et de la persuasion et ma capacité à me surpasser face à des situations difficiles.



Mes compétences :

Optimisation des process

HACCP

Stratégie

Organisation du travail

Génie des procédés alimentaires

Chimie des aliments ; Microbiologie alimentaire ;

Microsoft Office ; Marketing et technique de comm