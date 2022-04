Salarié de la société Exirys, pour le compte d'EDF, je développe et coordonne les visites sur la centrale nucléaire et sur le chantier de l'EPR de Flamanville.



Je participe également au développement de la communication du site par la mise en place d'évenements et d'actions de promotions.



Dynamique, rigoureux, et plein de bonnes idées, n'hésitez pas à me contacter.



d.soulice@gmail.com

06 60 38 39 54



Mes compétences :

Communication

Energie

Nucléaire

Organisation

Promotions

Tourisme