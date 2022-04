Céline AUGROS

Chargée de communication, je développe depuis plus de six ans mes compétences en communication externe et interne au sein de structures privées et publiques,





Mes champs de compétences :



- relations publiques / événementiel

- communication externe (création de supports, site web)

- communication interne ( journaux d'entreprise, événements internes, séminaires...)

- management

- gestion clients



Vous pouvez me joindre par courriel (caugros@gmail.com) ou sur mon téléphone portable (+33 (0)6 77 670 354).



Mes compétences :

Communication externe

Dynamisme

Gestion de projet

Communication interne

Communication

Relations Presse

Gestion événementielle

Relations Publiques

Management