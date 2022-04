Soulier JEAN-PHILIPPE

MANAGER LOGISTIQUE confirmé, ingénieur conseil en organisation,

mon parcours m"a permis de m"investir dans des missions aussi variées que:

- Gestion de projets (création d’une plate forme logistique; choix et déploiements informatiques, optimisation de processus, gestion QSE…)

- Commercial, Achats, prévision et suivi budgétaire

- Logistique : achats, ordonnancements, plan de transports, douanes...etc.



Mes expériences ont consolidées mes compétences en gestion de projet, avec une vision stratégique transversale et de réelles capacités d'analyses et d'animation.



Mes compétences :

Management d'équipe

Logistique

Achats

Management de projets

Responsable Hygiène sécurité et environnement

Optimisation processus

CHSCT

Audit