Soum DIAKITÉ

Compétences:

-Contrôle budgétaire, reporting

-Gestion de projet

-Maitrise des outils informatiques

-Goût des chiffres



o Etablir le reporting

o Créer et mettre à jour des tableaux de bord

o Concevoir de nouvelles requêtes de restitution de données

o Participer au processus budgétaire, suivre la performance



Suivi budgétaire

o Contrôler la facturation des prestataires (traction, matériel)

o Suivre et analyser des comptes de l’axe et lignes (achats, facturations internes)

o Assurer la clôture mensuelle et semestrielle



Analyse d’écarts

o Identifier et analyser des écarts de facturation de formation de l'ordre de 1.5M d’euros

o Proposer des actions correctrices et rédiger des synthèses

o Détecter et analyser les anomalies de facturation (traction, péages)



Comptabilité

o Mission de contrôle interne de la comptabilité clients: étude sur la séparation des tâches

o Participer au processus achat et comptabilité (passation de commandes et validation des achats)

o Saisir et valider les commandes

o Aider aux travaux d’arrêtés de clôture



