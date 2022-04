Soumahila KONATE

> > Mes compétences…

En tant qu’ingénieur généraliste industriel, je possède des compétences en mécanique, en automatisme et en énergétique, qui m’offrent la capacité de concevoir des systèmes techniques innovantes. Je possède aussi des compétences dans l’organisation et la gestion de projet, de la maintenance et de la production.

> > Mes atouts…

Je suis curieux, rigoureux, dynamique et créatif. Je suis apte à travailler en équipe et sous pression.

> > Ce que je fais actuellement…

J'occupe un poste d'Ingénieur Projet et Travaux à la Soudure Industrielle et Pétrolière (SIP). Dans cette fonction, ma mission est de conduire les études techniques, de planifier et suivre les travaux, et de réaliser les devis quantitatif et estimation de réalisation d'installations industrielles et pétrolières.

> > Ce que je souhaite faire…

Mon objectif professionnel est d’intégrer une équipe d’ingénieurs et/ou de techniciens dont la mission est de proposer des solutions techniques innovantes dans le secteur de l’industrie ou de BTP. Et je suis donc actuellement disponible à toute opportunité de stage professionnel, voire d’emploi dans ses domaines.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Production industrielle

Gestion de la production

Gestion de maintenance

Maintenance industrielle

Conduite de projet

Gestion de projet

Optimisation des process

Etude technique

Conception technique

Conception 3D

Conception mécanique

WinDev

Solidworks

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Maximo

Matlab

Autocad